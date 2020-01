Dymu, lávy a ohňa sa "ginestre"neboja

Na STV2 som videl krásny film o Kamčatke, krajine 80 sopiek a nádhernej prírody. Pripomenulo mi to prechádzky okolo 280 kráterov Etny. Obklopuje ich smutná krajina, iba žlté ginestri žiarlia slnku, modrému nebu a azúrovému moru.

Žili sme pod Taorminou, mestom ženského mena, rajom na zemi. Z brál sú nezabudnuteľné pohľady na more, diaľky a mestečká pod nami. V meste žil Goethe, Wagner, Jean Cocteau a Marais.

Okrem návštev Taormíny lanovkou, boli sme aj v Castelnuote a Naxose. Deň sme strávili na vulkanických ostrovoch, iný na tajomnej dymiacej Etne. Na Vesuve je jeden kráter, posledný krát soptil v r. 1944. Na Etne ich je 280 s častými erupciami. Doteraz ich bolo 3330, posledná v r. 2019. Veľké boli v r. 2001-3, keď chatu pri autobusovej zástavke zaliala trojmetrová láva. Výťahom do 3000 m sme nešli, dali sme prednosť kóte 2000 m, odtiaľ sme blúdili mesačnou krajinou.

Najväčšie erupcie boli v r. 1669. V katedrále Zaffarena Etnea je obraz, na ktorom vidno, že mesto zachránili iba múry, povedľa ktorých láva tiekla do mora. V r. 1886 ľudí od lávy zachránili prosby k sv. Agáte, mučenice z 3. stor., jednej zo siedmych žien, ktoré sa denne spomínajú v omšovom kánone.

V r. 1992, keď mafia zabila Falconeho, erupcie trvali 122 dní. Pri ceste dole, bolo z lávy r. 2001 pol hodinu jazdy všetko čierne. Ohrozovala mesto, jej prúd sa zastavil až pri záhradách.

Úpätia kráterov sú žlté od kručiniek, o ktorých básnil Leopardi pod Vezuvom. Tu kvitnú na úpätí sopky a postupne sa posúvajú vyššie. Po erupcii sa stiahnu a čakajú na príležitosť.

Na sopečných ostrovoch zo zeme sršia sírové kúpele, aj v mori bublajú. Okolo nich je veľa ľudí, všetci chcú byť zdraví. Na zdravie si dáme pohár sopečného vína.

Uchvátilo nás mestečko na strmom vŕšku - Castolnuoto. Vidno ho od mora, ale jeho krása sa prejaví až hore. Z Taorminy autobus po strmých serpentínach vylezie na námestie. Zo saracénskeho hradu je nádherný výhľad. Po Caffe San Giorgio, sme išli do kostolíka rovnakého mena. Starí pár nás tam po úzkych uličkách zaviedol, omša začínala o pol hodiny. Modlili sa ruženec, my iba desiatok. Svätý Juraj tam na koni bojuje kopijou s drakom - ani tu nemá drak šancu. V ošarpanom kostolíku sme pocítili silu viery, spoločenstva a modlitby: Ave Maria, grazia plena...

Nad Taorminou fajčí Etna, mesto je plné radostných turistov. O piatej sa začína život, na námestí sa zbiehajú ľudia zo strmých uličiek. Po schodoch viedol dozadu idúci černoch chorého starkého v predklone. Aj on bol zvedavý, čo sa bude diať.

V Naxose, gréckom meste z 800 r. pred Kristom, sme boli v sobotu večer na nedeľnej omši. Kostol bol plný, všetci sa modlili a spievali, dámy sa ovievali vejármi. Starý farár kázal na tému „Ty si Peter, Skala“ a „Kde je pápež, tam je cirkev“. Po omši sme utekali na autobus, ktorý neprišiel.

Sicílčania sú milí a srdeční, iba občas - nespoľahliví. Na plážach bolo mnoho párikov. Otázka na nich, ako dlho sú zosobášení a koľko majú detí, by bola netaktná, ale oprávnená.

Pri mori som často sledoval futbal na betóne. Hrali dospelí, štyria na štyroch. Keď ani z jasných situácií nepadol gól, obrátil som sa na „trénera“ na lavičke. „Allenatore, che cosa fanno vostri giocatori? - Tréner, čo to robia vaši hráči?“ „ Tecnica zero“ a ukázal smutno na svoje zašívané kolená.

V nedeľu vládne všade futbal. Sicílčanov mrzí, že Palermo a Catania vypadli zo Série A. AS Roma doma prehrala s Interom 1:3, Stadio Olympico smútilo. Večer sa do nekonečna diskutuje na svetové témy: bol ofsajd, faul, jedenástka, nafilmovali to? Stokrát sa zábery opakujú, diskusie vedie žena v minisukni, v štúdiu sú odborníci a fanúšikovia, pri televízii celé Taliansko. Témou je: kto bude majster, kto vypadne, kto ako hral, prečo prehral? Na futbal chodia najmä ľudia, ktorí mu snáď rozumejú, ale nikdy ho nehrali – ako u nás.